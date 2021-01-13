26歲大陸女星梁潔因出演愛情古裝劇《雙世寵妃》走紅，她在劇中飾演活潑的「曲檀兒」一角，戲外的她也是外貌姣好、皮膚白皙的美少女，以清新可愛的形象深受大批影迷喜愛。梁潔近日在社群平台上發布一組浪漫寫真，只見她換上蛋糕裙，展現唯美的女性魅力。

梁潔擁有濃眉大眼的天使臉蛋，加上166cm修長身材，是穿什麼都好看的天生衣架子，她在寫真中穿上一套粉嫩珊瑚色禮服，以細肩帶配V領秀出白皙鎖骨，胸口的抓皺設計更是超顯胸，襯托出傲人上圍，不僅清涼感十足還很有女人味。

梁潔除了放送美圖展現好身材，也在微博上寫下：「好像很久沒有粉粉的了，活力滿滿可愛粉來啦！」寫真中，她伸手撩起飛揚的裙擺，給人十足少女感，整體造型溫柔又俏麗，粉絲們看了紛紛大讚：「你怎麼這麼好看」、「仙女是你嗎？」、「青春俏皮可愛的小梁，愛了」、「還真是個小可愛」、「我的寶藏女孩少女心又回來了」等。

寫真中，梁潔伸手撩起飛揚的裙擺，給人十足少女感，整體造型溫柔又俏麗。（圖／摘自微博@梁洁Little）

梁潔畢業於中央戲劇學院，她在2014年參演青春校園勵志劇《旋風十一人》正式進入演藝圈，後續以《雙世寵妃》為代表作，她與男星邢昭林在劇中甜蜜合作深受劇迷們肯定，因此被譽為最強螢幕情侶，不過事實上，她與35歲男星蒲巴甲早已有婚約，兩人雖然相差9歲，卻絲毫不影響到感情的經營，是演藝圈中的熱門情侶。