美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與金卡戴珊(Kim Kardashian)等姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度，加上她私底下的穿著風格總是性感、大膽，在IG上狂吸2億名粉絲追蹤。日前，她在個人IG的即時動態上為自家保養品牌做宣傳，意外讓火辣的身材成為焦點。

凱莉珍娜雖已是一個孩子的媽，但依然維持凹凸有致的葫蘆型火辣身材，自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，還與超模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」以及自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家，也成功擠進億萬富翁排行榜的行列。

凱莉珍娜近日為了幫自創保養品牌「Kylie Skin」宣傳新推出的吸水頭巾，特別在限時動態上曬出照片，只見她雖頭包著白色毛巾，但身上卻穿著綁帶式的比基尼，辣秀火辣好身材及豐滿的上圍曲線，令人看得直噴鼻血。

另外，凱莉珍娜似乎也不怕冬天的寒冷，前幾日於IG上公開的穿搭照中，便以白色的深V上衣搭配同色系超激短褲，大方展現堅挺雙峰及性感蜜腿，同樣吸引超過961萬人按讚成功製造話題。