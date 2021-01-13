馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）以甜美五官及傲人好身材走紅，配上不科學的逆天長腿，堪稱是零死角女神，被大票粉絲們封為「真人版娜美」，目前在IG上已經吸引超過262萬粉絲喜愛。周甄娜近日穿上緊身衣，俏皮變裝成暗黑蜘蛛女，不料衣服太緊，讓她的好身材全被看光。

周甄娜個性大方活潑，私下她熱愛透過IG和粉絲們交流互動，時不時就會大方發出性感辣照圈粉，她近日穿上戰袍大秀纖瘦體態，在拍寫真時，特別單手撥髮展現女人魅力，尤其飽滿的雙峰曲線一覽無遺，緊身衣更在胸口處不慎變形，傲人曲線絲毫藏不住。

周甄娜纖是在貼文中寫下：「你的國家在哪裡？讓我成為你的蜘蛛女俠！保護你」，隔沒幾天更加碼發出另一張寫真寵粉，她表示，「天天氣灰灰的；我也要出去飛飛了。」她俏皮的發文風格總能讓粉絲們陷入瘋狂。

周甄娜美照一曝光就成為網友們熱議的焦點，短短時間就吸引超過8萬人按讚，養眼畫面令大票粉絲們看了激動不已，紛紛回應：「這太強」、「最辣的蜘蛛女」、「辣翻天的照片」、「想被你征服」、「超酷」等。