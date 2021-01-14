Nike 戶外機能支線 Nike ACG 於冬季回歸，推出服飾新品及鞋款，部份產品使用再生原料打造，符合 Nike 「零碳排放」和「零廢棄」為宗旨的 Move to Zero 行動，保護體育運動的未來，讓換季的同時兼具潮流、時尚、機能、環保，多種願望一次滿足，各位地球超人們準備好要開箱了嗎？

Nike ACG 最新服飾系列中有部分產品運用了再生原料，而全新的 Nike ACG 系列的多功能分層系統，以距離 Nike 全球總部只有幾個小時車程的俄勒岡中部火山構造Smith Rock為靈感，岩石陰影作為圖案取材，而所有的產品都以 Smith Rock 的路線命名。

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

Nike ACG Misery Ridge GORE-TEX 外套配置三層 GORE-TEX 面料以及再生聚酯的外層和內裡，同時具備防水、防風、透氣功能。 Nike ACG Rope De Dope 外套則是打造一款具有隔熱性，同時又可收納的禦寒夾克。

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 戶外鞋款，借鑒Nike NEXT% 纖維板、美學設計、提供舒適和能量回饋的 Nike React 泡棉，並搭載GORE-TEX 面料鞋面和靴型設計來抵擋惡劣天氣，而外底Waffle 格紋圖案設計，能夠應付嚴峻的岩石地形，最後在外型方面，以配色真實呈現出地形色調和功能性。

2020 冬季 Nike ACG 服飾系列和 Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 將於 11 月中旬陸續發售。同時兼具潮流、時尚、機能、環保等要素，各位地球超人們準備好要出征了嗎？

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
Spalding打造第二波Kobe Bryan紀念籃球， 紫金款限量浮雕簽名球，讓黑曼巴精神永不停息！
雙閃電先暈船，藤原浩親自曝光 Fragment design X Futura X Beats 三方聯名耳機！
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）
#潮流 #Nike #ACG #環保 #機能