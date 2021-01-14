Nike 戶外機能支線 Nike ACG 於冬季回歸，推出服飾新品及鞋款，部份產品使用再生原料打造，符合 Nike 「零碳排放」和「零廢棄」為宗旨的 Move to Zero 行動，保護體育運動的未來，讓換季的同時兼具潮流、時尚、機能、環保，多種願望一次滿足，各位地球超人們準備好要開箱了嗎？

Nike ACG 最新服飾系列中有部分產品運用了再生原料，而全新的 Nike ACG 系列的多功能分層系統，以距離 Nike 全球總部只有幾個小時車程的俄勒岡中部火山構造Smith Rock為靈感，岩石陰影作為圖案取材，而所有的產品都以 Smith Rock 的路線命名。

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

Nike ACG Misery Ridge GORE-TEX 外套配置三層 GORE-TEX 面料以及再生聚酯的外層和內裡，同時具備防水、防風、透氣功能。 Nike ACG Rope De Dope 外套則是打造一款具有隔熱性，同時又可收納的禦寒夾克。

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 戶外鞋款，借鑒Nike NEXT% 纖維板、美學設計、提供舒適和能量回饋的 Nike React 泡棉，並搭載GORE-TEX 面料鞋面和靴型設計來抵擋惡劣天氣，而外底Waffle 格紋圖案設計，能夠應付嚴峻的岩石地形，最後在外型方面，以配色真實呈現出地形色調和功能性。

2020 冬季 Nike ACG 服飾系列和 Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 將於 11 月中旬陸續發售。同時兼具潮流、時尚、機能、環保等要素，各位地球超人們準備好要出征了嗎？

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）

地球超人出征！Nike ACG 全新冬季系列釋出（圖／BEEMEN蜂報提供）