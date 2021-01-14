美國知名好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)，今日(14日)將於HBO Go獨家上線新作品《封城之後》。安海瑟薇也在個人社群平台上公開多張美照為戲宣傳，貼身的低胸禮服使她「產後真實身材」一覽無遺，令網友們驚艷不已。

安海瑟薇過去曾拍過《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《悲慘世界》、《星際效應》、《詐騙女神》等多部叫好又叫座的大片，以精湛又收放自如的演技收服大眾的心。加上甜美臉蛋、水汪汪圓潤大眼與173cm的曼妙身材，讓她成為不少人心目中的性感女神，人氣始終居高不下。

安海瑟薇於2019年生完2寶後，因遇上新冠肺炎疫情肆虐使她鮮少出席公開場合，專心在家陪伴孩子。而先前她曾被外媒拍照「下盤粗壯」的產後身材，在當時引起一陣騷動，不過近日她為戲宣傳再度換上多套華麗的低胸晚禮服，貼身的剪裁與胸口挖空、裙擺高衩的設計，讓安海瑟薇凹凸有致的曲線一覽無遺，再現女神風采，也一掃先前的陰霾。網友看到後也紛紛大讚「女神回來了」、「果然女星都是胖著玩的」、「依然是我的性感女神」。

事實後，安海瑟薇產後陸續推出《他的最後願望》、《女巫們》兩部電影，但受到新冠肺炎疫情影響，2部電影改由串流媒體播出後，收視及評價都不盡理想，使她被外媒評為「2020爛片女王」。而即將上檔的《封城之後》則是以疫情爆發並遭到封城後所衍生出故事內容，不僅貼近時事也考驗演員的演技，令粉絲們相當期待。