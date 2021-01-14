36歲台灣女星成語蕎（Jenny）擁有甜美外貌與168cm姣好身材，加上32D火辣上圍，讓她晉升一代宅男女神，曾被粉絲們封為「小侯佩岑」封號，目前在IG上已經吸引超過33萬人追蹤。成語蕎近日穿上一套激短皮裙套裝登上節目，大秀修長美腿吸引眾人目光。

在節目中，成語蕎穿上粉紅皮質裙裝展現氣質，大秀白皙美腿，搭配上天然翡翠復古耳環，輕鬆穿出十足少女感，在拍照時，她更擺出火辣的姿勢，讓雙腿間隱約形成邪惡黑影，讓廣大粉絲看了鼻血狂噴。

成語蕎面對穿搭很有一套想法，她表示，「不管幾歲都保持一顆少女心，不管多冷工作都打扮美美的，是我一直以來的堅持，可能是因為天秤特別愛美也可能是工作上的一種追求完美～」最後也不忘暖心提醒粉絲「出門在外還是要注意保暖不要感冒了喔！」

成語蕎先前也曾穿上黑色運動套裝耍辣，以長袖的短上衣搭配上下襬開衩的寬褲，展現隨性簡約感，為了增添變化，特別選穿黑色及膚色的撞色踝靴，乍看之下雙色組合就像高跟涼鞋，展現強大穿搭功力。

成語蕎不怕冷的穿搭讓廣大粉絲們看了全被電暈，紛紛大讚：「我只看到穿搭神美」、「你是我們的少女蕎」、「​這麼冷你還能穿短褲真的厲害」、「超級漂釀」、「蕎蕎公主一直都美」、「​粉紅氣質美少女」等。

成語蕎先前火熱推出2021年曆《Jenny陪你去旅行》，她大方挑戰多樣化服裝，除了火辣連身泳裝之外，更有日本浴衣、澳洲跨年禮服、泰國潑水節、峇里島及玻利維亞風造型，一連13套裝扮超百變。