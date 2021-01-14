韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene (裴柱現)，出道前就以驚人美貌迅速竄紅，未料去年10月時卻爆出Irene「耍大牌」事件，讓她形象跌入谷底。而消失多日的她，終於在Red Velvet官方IG上陸續更新近況，憔悴模樣吸引網友熱烈討論。

Irene於去年10月，遭到一名在演藝圈中資歷長達15年的造型師指控，自己遭到Irene狂罵20分鐘的過程而引發爭議，沒多久Irene便在個人IG上承認並貼出道歉啟示震驚整個演藝圈，形象瞬間跌入谷底遭到大批網友的撻伐，使她只能暫時消失於螢光幕前，而其他團員也改由個人身分繼續活動。

Irene神隱將近3個月後，也終於在所屬經紀公司「SM娛樂」所舉辦的跨年線上演唱會「SMTOWN」中首度露面，就連先前因摔傷而休養8個月的Wendy也一起回歸舞台，5人再度同框的畫面使粉絲們相當感動。她們也在本月9日舉行的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上獲得「音源部門本賞」，人氣逐漸回溫。

官方IG帳號近日頻頻更新照片似乎預告著她們即將正式回歸舞台。13日公開的團體合照中，只見5人皆穿著黑色西裝外套及短裙，對著鏡頭抱在一起並擺出各種俏皮的姿勢展現好感情，不過粉絲卻發現照片中的Irene疑似因這段時間壓力過大消瘦不少，不僅臉頰凹陷整個人也看起來相當憔悴，紛紛留言「終於看到5位美女合體了，但姊姊瘦太多了」、「心疼Irene」、「2021Red Velve再大發」。