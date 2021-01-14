Tunemakers產品視覺照。（Tunemakers提供）

Tunemakers情境。（Tunemakers提供）

聯合利華引進日本肌膚保養專家研發以原液為產品理念的日本第一原液保養品牌TUNEMAKERS，讓台灣消費者不必苦尋代購，就能與日本美肌保養最新潮流零距離連線，感受日式極簡純粹、日本專家研發、單純高效的保養美學。

TUNEMAKERS於2006年在日本創立，由肌膚保養專家組成專業團隊，致力研發高品質、單純無負擔的原液護膚產品，捨棄不必要的添加物，只針對肌膚問題提供保養對策，敏弱肌也能安心使用。

秉持「只給肌膚必要且最有效的成分」的理念，2021年針對肌膚困擾推出四大系列產品滿足不同消費者需求，更以全新產品「原液保濕美容液」作為主打，添加神經醯胺等五種原液。

保養專家凱文老師表示，原液保養對台灣消費者來說很容易理解，因為女性對保養品趨勢與成分功效敏銳度非常高，對原液保養不論單獨使用或搭配現有保養品使用的概念也不陌生，已默默吸引不少敏弱肌或醫美術後族群注目。對於1月日本台灣同步上市的全新品項「原液保濕美容液」，他認為這可以說是TUNEMAKERS帶來的「保濕訂製款」，讓台灣消費者透過這支新品體驗原液保養的美。

TUNEMAKERS此次上市，嚴選四大系列共20支口碑、銷售極佳的產品，強勢搶攻台灣市場，未來也將陸續推出更多高效且滿足消費者肌膚需求的原液產品，期望讓台灣消費者能夠安心、便捷享受原液保養簡單高效的保養對策。

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