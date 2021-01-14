美國31歲好萊塢知名女星莉莉柯林斯(Lily Collins)，近期可說是愛情事業兩得意，除了去年9月份大方公開接受導演男友查理麥克道維爾(Charlie McDowell)的求婚外，她所主演的電視劇《艾蜜莉在巴黎》也傳出將製作第二季，令粉絲相當期待。近日她在個人IG上公開多張美照大秀性感長腿吸引目光。

莉莉柯林斯擁有甜美臉蛋與深邃大眼，加上清新脫俗的氣質，使她一出道便受到注意。過去曾在《攻其不備》、《在劫難逃》及愛情喜劇《魔鏡，魔鏡》、《真愛繞圈圈》、《深刻入骨》、《悲慘世界》等多部票房電影中演出，憑著精湛又自然的演技，拿下多項大獎，成為好萊塢一線女演員。

莉莉柯林斯私底下也經常透過IG與粉絲互動，近日她便曬出一組穿搭照吸引粉絲的注意。只見照片中的她畫著精緻的妝容，身上穿著知名服飾品牌MONSE所推出的棕色貼身洋裝，平口的設計與裙襬高衩的剪裁貼合著曲線，使白皙美腿與好身材一覽無遺。

莉莉柯林斯的造型師好友Rob Zangardi也在個人IG上公開多張側拍美照，由下往上的拍攝角度，讓一雙纖細美腿顯得更加修長，再度電暈一票粉絲，紛紛大讚「女神降臨了」、「這組照片太美了」、「愛死你了我的女神」。莉莉柯林斯所主演的電視劇《艾蜜莉在巴黎》於去年10月在Netflix上熱播創下收視冠軍，令粉絲們紛紛敲碗推出第二季，並在網路上再度引起討論。