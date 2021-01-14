韓國男神金秀賢去年以當紅韓劇《雖然是精神病但沒關係》再掀演藝事業巔峰，如今再傳出受邀代言美度表（MIDO）的好消息，成為MIDO史上第一位代言人。昨日MIDO正式發布一系列金秀賢佩戴OCEAN STAR海洋之星陶瓷腕表的廣告形象照，帥氣破表。

金秀賢代言MIDO表早已有跡可循，打從去年就經常佩戴MIDO表拍攝時尚雜誌，隨著《精神病》一劇在Netflix全世界190多個地區播放，金秀賢人氣飆升，不僅拿下Asia Artist Awards的Hot Issue Award和電視劇「演員大賞」的殊榮，且展現他帶貨的能力，讓MIDO決定打破從未有代言人的傳統，重金聘任金秀賢擔任亞洲區代言人，透過他與千禧世代的年輕新富族群溝通。

MIDO全球總裁Franz Linder指出: 「我們很高興金秀賢成為我們MIDO的品牌好友，MIDO透過具有魅力和鼓舞性格的品牌大使，為腕表增添一抹鮮明色彩。」

金秀賢也認同MIDO是一個充滿活力的瑞士製表品牌，不同系列提供了獨特的優雅和動感之美，「最令我印象深刻的是所有腕表設計靈感皆來自建築，這是最獨一無二的！」

以《雖然是精神病但沒關係》再掀演藝事業巔峰的金秀賢，佩戴MIDO腕表拍攝全新MIDO形象廣告。（MIDO提供）

MIDO Ocean Star海洋之星系列相繼推出配備防水600米、雙時區和多功能計時等功能的潛水表後，今年再推出全新Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，具備堅硬、防刮和耐高溫等特點，並首度湖水綠面盤設計，予人耳目一新之感。該腕表搭載美度Caliber 80全自動機械機芯，擁有高達80小時的動力儲存功能，防水深度200米。

美度表Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，藍色表盤款3萬3400元。（MIDO提供）

美度表Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，灰色表盤款3萬3400元。（MIDO提供）