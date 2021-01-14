大陸女星母其彌雅因E罩杯上圍及175cm高䠷身材爆紅，高人氣讓她從瑜伽教練晉升演員，有「瑜珈教母」、「亞洲最美瑜珈教練」以及「瑜伽第一美女」封號。母其彌雅近日身穿一套水鑽裙出席「k!nd兩週年時髦青年派對」，再度以好身材掀起話題。

母其彌雅在微博曬出當天穿搭，她依序換上黑黃配色平口薄紗，以及碎鑽設計禮服，緊身剪裁把S曲線襯托得淋漓盡致，搭配上微微垂落的細肩帶，看起來更引人遐想，而在先前舉辦的澳門國際影展暨頒獎典禮（簡稱：IFFAM），母其彌雅以電影《終極對決》的演員代表現身，在活動中，她則換上金色開衩禮服，傲人酥胸讓人看了臉紅心跳。

母其彌雅近日身穿一套水鑽裙出席「k!nd兩週年時髦青年派對」，再度以好身材掀起話題。（圖／摘自微博@母其彌雅）

母其彌雅時不時就會大曬健美身材圈粉，先前她就發出在健身房運動的側拍，並寫下「身上的肉肉該找回狀態了」，只見照片中，她穿上白色運動Bra ，正面展現結實川字腹肌及水蛇腰，美背交叉設計更讓驚人的背肌線條一覽無遺，緊緻體態絲毫看不出來已經33歲。

母其彌雅以電影《終極對決》的演員代表現身澳門國際影展暨頒獎典禮。（圖／摘自微博@母其彌雅）

粉絲們看到母其彌雅美照後紛紛留言「姐姐最美」、「什麼時候我也能擁有你這樣的馬甲線」、「這身材實名羨慕，嗚嗚，我要努力運動了」、「姐姐身材真的超級棒」、「完美的氣質」、「這是最時尚的樣子，真是超美」等。