南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，於9日舉行的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上拿下「最佳 SOLO 藝人獎」後，人氣再度暴漲。而對於身材十分有自信的她，近日於個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，再度以凹凸有致的曲線成功在網路上吸引目光。

Jessi擁有美艷外表及魔鬼身材，先前還曾在節目上大方承認整形，直率性格使她圈粉無數。去年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」，同樣引爆話題，成為家喻戶曉的女星。

Jessi私底下的穿著風格一向前衛、大膽，也從不吝嗇展現凹凸有致的身材，昨日(13日)她便於個人IG上曬出一組火辣的穿搭照，吸引超過64.7萬人按讚。只見她穿著一件湖水綠吊帶絲質洋裝，坐在地上對著鏡頭擺出各種姿勢，而領口低胸U領的設計及裙擺高衩的剪裁，使她飽滿美胸及火辣長腿一覽無遺，令粉絲看了直呼「姊姊又再放電了」、「我是女生也想要姊姊的身材」、「這姊太辣了」，她的造型師好友也在留言處俏皮寫下「廣告女神」成功製造話題。

Jessi近日在個人網路節目「Jessi’s Show」中，也穿上超顯身材的深V貼身運動服裝大秀0贅肉的身材曲線，同樣獲得大批網友讚賞。