韓國男星金秀賢以出色的表演，獲得了許多電影獎項，而他獨一無二且鼓舞人心的性格使他成為韓國以及全球藝術界的指標性人物，他近日正式成為MIDO美度表亞洲區品牌年度代言人，以獨特新色演繹Ocean Star海洋之星系列的探險精神。

MIDO美度表全球總裁Franz Linder表示:「我們很高興金秀賢成為我們美度表的品牌好友，這使MIDO美度表能透過具有魅力和鼓舞性格的品牌大使，為腕錶畫上一抹鮮明色彩。」金秀賢則表示：「對我而言，MIDO美度表是一個充滿活力的瑞士製錶品牌，不同系列提供了獨特的優雅和動感之美。最令我印象深刻的是所有腕錶設計靈感皆來自建築。這是最獨一無二的！」

MIDO瑞士美度表Ocean Star海洋之星系列相繼推出配備防水600米、雙時區和多功能計時等功能的潛水錶後，今年MIDO美度表以獨樹一格的戶外探險風格開啟全新元年，推出全新Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕錶。

錶款延續了潛水錶優秀性能外並第一次採用湖水綠面盤設計，呈現出強烈色彩的視覺衝擊。（圖／品牌提供）

錶款延續了潛水錶優秀性能外並第一次採用湖水綠面盤設計，呈現出強烈色彩的視覺衝擊，霧面質感的錶盤刻以同色系的波浪花紋，賦予了全新腕錶獨特別緻的外觀，給人耳目一新的全新視覺。

該腕錶搭載美度Caliber 80全自動機械機芯，擁有高達80小時的動力儲存功能，經久耐用。（圖／品牌提供）

該腕錶搭載美度Caliber 80全自動機械機芯，擁有高達80小時的動力儲存功能，經久耐用。防水深度200米，運用卓越的陶瓷材質，具堅硬、防刮和耐高溫等特點，提供配戴者長期穩定的保障。