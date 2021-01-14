迎接農曆新年，應景的紅色系單品，絕對是新年開始的購物首選，想要在過年期間旺旺開運，就從充滿年節味的紅色系鞋款著手吧！丹麥鞋履品牌ECCO精選出多款應景的新年系列，不論是出遊或拜年，都能輕鬆穿出最時尚的走春風格。

首先是可搭配正裝的小紅靴！SHAPE SCULPTED MOTION 35雕塑律動系列的1.5公分的增高小心機，除了讓妳踩出氣勢，穿戴體驗也更加舒適自在，而鞋底應用了獨創的FLUIDFORM™ 一體成型技術，加上內建的足弓支撐板，後跟的杯形結構可以圓滑包覆腳跟，可提升穩定度減輕雙腳負擔。

可搭配正裝的小紅靴讓妳踩出氣勢，絕對是新年的購物首選。（圖／品牌提供）

另外經典百搭的休閒款深酒娃娃鞋也很推薦，採用圓頭低跟設計，並以典雅方扣點綴，營造出簡約大方的時髦氛圍。除了優雅的外型，也應用了一體成型鞋底技術，並添加Poron®高科技微孔泡棉，構成輕盈舒適的優良鞋底。

經典百搭的休閒款深酒娃娃鞋也很推薦，採用圓頭低跟設計，並以典雅方扣點綴，營造出簡約大方的時髦氛圍。（圖／品牌提供）

最後則是具潮流運動風格的黑紅撞色球鞋，整體採用犛牛皮、犛牛皮結合織物的鞋面設計，柔韌且耐穿，並搭載BIOM人體工學自然律動科技，獨特的足弓支撐系統可以完美服貼足部曲線，使雙足貼合地面，增添穩定性，讓人輕鬆走春享受各種新年聚會。