台灣男星周興哲與氣質女神林映唯近日出席 Prada 2021春夏男女裝系列發表會，男士服裝輪廓俐落且修身，採用Prada 尼龍和彈性材質等創新面料，並與傳統西裝面料並存；女裝系列中的同款面料則被賦予高級訂製的量感及工藝。

然而此系列不同的是：採用經典面料如皮革、棉質、塔夫綢 (taffeta)打造的工業服裝以及兼具創新技術及功能性的Linea Rossa 運動服飾。內衣成為以簡化和刪減為核心概念的結論：基礎的內層、展現人性中的脆弱。在男女衣櫥中，這些服裝都讓人回味，以柔軟的針織物、脆弱的色彩、輕盈的面料作為每日的穿著。

男士服裝輪廓俐落且修身，採用Prada 尼龍和彈性材質等創新面料，並與傳統西裝面料並存；女裝系列中的同款面料則被賦予高級訂製的量感及工藝。（圖／品牌提供）

Prada 2021 春夏女裝時裝秀，恰如一場對話，由聯合創意總監Miuccia Prada 和 Raf Simons 合作的首個系列，即是一場進行中的創意對談。一個初始的主張，印證著無數的可能性，它提議將 Prada 打造成結合兩位合作者之間不同觀點的一場對話。價值觀和意識形態被定義，繼而重新定義，也是對Prada 涵義的根本審視。

Prada 2021 春夏女裝系列探索制服的概念，涉及其多種不同詮釋：Prada 的制服、群體的制服、個人身份的視覺象徵、共享及共同接納的價值、一種思想模式。服裝簡化、精煉、聚焦、移除不必要的裝飾：剪裁俐落的上衣、直筒長褲、工業風格的再生尼龍大衣，以高級定制的技術構建，以抓毛絨打造套裝。

Prada 2021 春夏女裝系列以不同面料構成：平紋針織面料、抓毛絨、再生尼龍、繡花duchesse緞料、中式塔夫綢。（圖／品牌提供）

Prada 2021 春夏女裝系列以不同面料構成：平紋針織面料、抓毛絨、再生尼龍、繡花duchesse緞料、中式塔夫綢，其用意可以轉變：作為保護或裝飾、實用或修飾。簡單的行為呈現更深層的涵義：服裝經由不同面料打造，從而改變其解讀方法，將務實轉化為複雜精緻，反之亦然。在服裝上加設口袋以增添實用用途，但於這種實用性中，及在服飾與人體的對話之中，亦表現出服飾在生活和生命裡的效用。