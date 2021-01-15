被媒體封為「越南第一美」的27歲女星芝芙(Chi Pu)，擁有精緻五官、水嫩牛奶肌，加上凹凸有致的S曲線，使她在網路上擁有超過528萬人追蹤。芝芙近日接下內衣品牌代言並在個人社群平台上曬出形象辣照，火辣的造型令網友直噴鼻血。

芝芙自2009年參加「越南青少年小姐」比賽中脫穎而出後，便以模特兒的身分進入演藝圈，陸續接演電視劇、電影及音樂劇，還曾榮獲「最佳女演員」獎，演技備受肯定。除此之外，她還曾推出過單曲，加上玲瓏有緻的火辣身材，使她廣告、代言不斷，成為全方位女星。

芝芙日前接下內衣品牌「VeraVietnam」的代言，並在公開的一系列形象照中換上各種顏色的成套內衣褲及火辣的透視連身衣，大方秀出結實腹肌與前凸後翹的惹火曲線，吸引超過10萬人按讚，網友更紛紛留言「我要噴鼻血了」、「我的性感女神太辣了」、「我的媽呀！今晚不用睡了」。

芝芙私下穿搭風格也十分大膽前衛，這幾日她還曬出一組在草原上享受陽光的照片，只見她穿著一件白色貼身綁帶洋裝，胸口整排鏤空的設計使雙峰若隱若現同樣引起熱議。