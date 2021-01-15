美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），從出道以來一直都以前衛、大膽的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日擔任精品Emporio Armani模特兒的她，再度登上時尚雜誌封面大方展現超模曲線。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使她成為不少女性的穿搭指南，IG狂吸超過3760萬人追蹤。

貝拉哈蒂德近期雖受到新冠肺炎疫情影響使工作量銳減，但她的高人氣依然吸引不少廠商合作。日前貝拉便擔任起精品Emporio Armani的御用模特兒之一，並為了慶祝該品牌創立40周年紀念，特別與時尚雜誌《V Magazine》合作拍攝一組2021限量版日曆美照。

在公開的照片中，身為「一月小姐」的貝拉，只穿著性感的成套蕾絲內衣褲，搭配藍白格紋手套，辣秀凹凸有致的身材曲線與結實腹肌，配上她出名的空靈厭世顏及復古妝容，電暈一票粉絲，吸引超過75萬人按讚。