大陸女星吳謹言憑古裝劇《延禧攻略》中「魏瓔珞」一角爆紅，她在劇中精靈古怪及敢愛敢恨的個性為大家熟知，一雙水汪汪電眼及巴掌臉更是令人印象深刻。吳謹言近日與《BOBOSNAP》合作拍攝一組時尚寫真，展現從小學習芭蕾舞的姣好體態，絕美身材令人稱羨。

吳謹言在剛曝光的新寫真中，以二次元及黑白風格彰顯個人特色，更展現超強時尚表現力，她以齊瀏海黑長髮出場，除了穿上襯衫裙及長靴大秀長腿，更穿上個性牛仔套裝，打造復古的甜酷風。面對新的一年，吳謹言表示，「期望、沉澱、收穫是給新一年的自己的三個關鍵詞。」

吳謹言穿上襯衫裙及長靴大秀長腿，更穿上個性牛仔套裝，打造復古的甜酷風。（圖／摘自微博@吳謹言）

吳謹言近期晉升時尚咖，成為不少精品品牌的時尚寵兒，而這次再度以時髦大片驚艷眾人，她也發文寫下，「三次元太冷了，讓我去二次元暖和一下」，一系列美照讓粉絲們看了紛紛激動回應：「心動滿分」、「你好酷好美」、「寶貝這個造型可」、「好帥啊謹言」、「非主流文藝大片」等。

大陸女星吳謹言憑古裝劇《延禧攻略》中「魏瓔珞」一角爆紅，一雙水汪汪電眼及巴掌臉令人印象深刻。（圖／摘自微博@吳謹言）

吳謹言過瘦的體型向來是眾人熱議的話題，她過去曾於公開在節目中表示，「因為比較瘦，所以顯得頭特別大、脖子特別長，身體特別小，整體看起來有些有趣」，幽默解釋骨架瘦小的個人特色，不過皮包骨的體態也讓粉絲們看了很心疼，時不時就呼籲她多吃點，別再因為拍戲瘦身。