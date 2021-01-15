大陸女星Angelababy（楊穎）以中德混血五官配上纖瘦身材走紅，和「大陸第一小生」黃曉明結婚即將邁入6年，兩人育有一子「小海綿」，卻在近期因黃曉明與舊愛李菲兒同台再度掀起小三爭議，隨後被爆出離婚，令外界霧裡看花。不過Angelababy演藝工作卻不停歇，她近日曝光一組白紗寫真，再度讓粉絲們全被電暈。

照片中，Angelababy身穿一襲白色抹胸紗裙，透過柔美的薄紗展現純欲風格，低胸設計大膽秀出好身材，讓傲人的酥胸呼之欲出，為了搭配一身浪漫造型，她特別搭配上招牌的飄逸長發，十分令人心動，就像真人天使，美到令人不敢直視。

大陸女星Angelababy（楊穎）身穿一襲白色抹胸紗裙，透過柔美的薄紗展現純欲風格，低胸設計大膽秀出好身材。（圖／摘自微博@昕薇）

Angelababy不僅靠著精緻的微笑唇及深邃五官晉升女性的整容範本，更是生完孩子之後依然保有青春靚麗的女藝人，這次再度以辣媽穿搭驚艷眾人，網友們看了紛紛留言狂讚：「baby太美了叭，羨慕」、「好美我的天」、「太犯規」、「絕了絕了」等。

大陸女星Angelababy（楊穎）靠著精緻的微笑唇及深邃五官晉升女性的整容範本。（圖／摘自微博@昕薇）

Angelababy擁有洋娃娃般的精緻五官和纖瘦身材，加上不做作個性，讓她出演過許多熱門戲劇和綜藝節目，躍升一線演員後，深受不少粉絲喜愛，而她獨到的穿戴品味更讓她晉升女性的時尚指標，經常登上各大時尚雜誌封面，是辣媽界的女神無誤，一舉一動都受到關注。