各位鞋頭們應該一聽到「Chicago」芝加哥紅白黑配色就高潮了吧！那如果是「Chicago」芝加哥紅白黑配色加上持續延燒的 Nike Dunk，再加上日本潮流品牌 AMBUSH 獨特美學，修..修旦幾勒！有心血管疾病的朋友先準備好藥別著急，各位虎視眈眈的眼神小編隔空就能夠感受到了，但請先冷靜不要躁動，因為這款 AMBUSH x Nike Dunk High Chicago 不！會！販！售！

由 AMBUSH 主理人Yoon Ahn 於 instagram 親著曝光，一登場就立刻先被香到不行的「Chicago」芝加哥經典紅白黑配色給吸住了，各位OG 控肯定是對這配色完全沒有抵抗力吧！再仔細看， AMBUSH 美學果然不容小覷！立體層次感十足的設計完全自成一派風格，當中 Nike Swoosh 更是活潑生動，感覺下一刻就要跳出來啦！但就在大家口水直流，準備好要看販售日程時，Yoon Ahn 卻在貼文中表示，此款 AMBUSH x Nike Dunk High Chicago 不會販售！原來心痛就是這種感覺嗎...，但在引發潮流圈如此熱烈討論，現在就希望 Yoon Ahn 可以回心轉意囉！

Yoon Ahn親著曝光！AMBUSH x Nike Dunk High 經典 Chicago紅黑配（圖／BEEMEN蜂報提供）