哈利與梅根一舉一動特別受媒體注意，去年脫離英國皇室鬧得沸沸揚揚，他們出席公開場合身上的配件也成為時尚焦點，之前出席公開場合時就配戴著來自英國Linda Farrow太陽眼鏡，這超過半世紀的品牌一直是時尚名人的最愛。

Linda Farrow超過了半世紀精品眼鏡品牌，在新冠疫情下徹底改變了我們的生活習慣。沒有從前忙碌的旅遊，在家工作成為新常態，令我們有機會重新關注以往所忽略的周遭事物和個人價值觀。Linda Farrow 2021春夏眼鏡系列以 “Reflection” (自我反思) 為題，利用18-22K鍍金日本鈦金屬的經典大框設計，也以義大利MAZZUCHELLI再生環保醋酸纖維板材框架，打造出多款時尚眼鏡款式。

品牌標誌性的大框架設計為此系列的匠心巧思，其中重點款LEIF的六角形大框設計，揉合了復古格調與優雅品味，塑造柔美氣質形象。大框型眼鏡有助於修飾臉部輪廓，是必備的小臉配飾。之前孫芸芸在出遊時綁著馬尾，也戴上Linda Farrow太陽眼鏡，有別於一般的飛行員眼鏡，側邊多了遮光效果且大鏡框設計，更佳襯托臉型。

Linda Farrow以鮮豔色彩和雕塑般的設計顛覆了傳統眼鏡造型，在2021春夏眼鏡也結合了paco rabanne及RALPH & RUSSO國際時裝品牌的聯名款，精緻的細節和亮眼的設計營造出時尚優雅氣質。