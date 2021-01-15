10／10 HOPE玫瑰晶臉部按摩滾輪，1010元。（10／10 HOPE提供）
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尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體乳200ml，1000元。（10／10 HOPE提供）
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La Bruket 墨角藻淨化泡澡液240ml，1800元。（10／10 HOPE提供）
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NEOM 完美幸福身體潤澤霜200ml，1700元。（10／10 HOPE提供）
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因應疫情，家居美容保養銷售飆漲，Home Spa 類型商品 2020 全年銷售數量較前1年成長超過 30％，其中泡澡商品的銷售數量更是成長突破 90％。

10／10 HOPE 銷售數據顯示，包含泡澡、 身體潤膚油、臉部保養精露、滾輪與刮痧板等美容道具在內都有顯著成長，物理治療師蔡孟婷表示，夜間的臉部護膚時光可以搭配臉部淋巴代謝按摩，先使用滾輪多面向放鬆臉部肌肉及筋膜，方向是由下而上、由內而外。 再輕抹滋潤度適中的臉部保養精露，雙手交叉，以指腹單向輕拉鎖骨凹陷處肌膚，開通頸部與鎖骨淋巴通道，. 輕捧臉部向鎖骨方向輕拉肌膚，以指腹向內輕按鼻子及眼周肌膚，最後包覆全臉滑撫結束，身體按摩亦是。

蔡孟婷認為，腹式呼吸是很好的全身筋膜放鬆，如果覺得很多步驟太繁複，也可以做好腹式呼吸，每天專注練習幾個呼吸，身心的放鬆就會很有感，她也提醒，筋膜按摩不要按到痛，力道就像撫摸肌膚的力道，很輕、很慢，透過肌膚自身的彈力達到放鬆，破解按壓有痛感才有效的迷思。

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#放鬆 #肌膚 #臉部 #鎖骨 #筋膜