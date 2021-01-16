美國24歲超模海莉比伯(Hailey Bieber)， 2018年嫁給知名歌手小賈斯汀後知名度瞬間暴漲，活動、代言不斷。近日海莉比伯受邀擔任精品模特兒，並在個人社群平台上曬出形象照，性感又火辣的穿搭將她好身材完美呈現。

海莉比伯身為資深演員史蒂芬鮑德溫(Stephen Baldwin)的女兒，也承襲了老爸優良的基因與明星光環，加上精緻五官與171cm高䠷身材，使她一出道就備受矚目。即使在22歲時高調宣布閃嫁小賈斯汀，依然不減她的高人氣，反而因兩人經常在社群平台上互曬恩愛而圈入一票粉絲。

海莉比伯日前再度接下精品「Donatella Versace」邀請，與知名超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner)一同為該品牌拍攝一系列形象照。在公開的照片中坎達兒珍娜穿著一件黑色U領洋裝，微微露出內搭白色內衣小露性感。

海莉比伯則是穿上ㄧ件波浪造型內衣，下半身似乎沒穿僅用包包遮住重要部位，辣秀凹凸有致的性感曲線，吸引超過65萬人按讚，直呼「照片拍得太好了」、「這身材根本是藝術」、「天哪！照片美到太誇張」。