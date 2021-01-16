馬來西亞正妹顏妃（Gatita Yan）因經常在社群平台上放送辣照走紅，除了精緻小巧的巴掌臉，更靠不科學的傲人美胸圈粉無數，目前個人IG已經吸引超過250萬人追蹤，人氣居高不下。顏妃個性大方豪放，穿搭風格更是前衛，從不吝嗇展現身材，近日又以一張比基尼照引發話題。

天氣雖冷，顏妃卻依舊火辣，近日她換上一套亮桃色泳衣，在肩膀處點綴上透視效果的肩帶，更連下半身的泳褲褲頭都是透明的，遠看就像沒穿，惹火畫面相當引人遐想。在另外一張圖片中，顏妃更側身入鏡，大秀自己背上的玫瑰花刺青，但渾圓的翹臀及傲人側峰卻意外搶鏡，讓粉絲們看了全樂歪。

顏妃除了曬辣照吸眼球，更特別發文表示，「最近疫情很嚴重，要多在外面曬曬太陽，吹吹自然的風！」更不忘貼心發問，「你們還安全嗎？別到處亂跑了喲！」暖心發言讓粉絲們全融化，短短時間就吸引超過6萬人按讚，網友看了紛紛回應：「美人」、「最可愛的辣妹」、「要多穿一點唷」、「顏妃最美」、「想陪你游泳」等。

顏妃曾大方承認自己為了愛美而去整型，誠實的性格讓她人氣更高，她近日更在IG大方發表感情宣言，「感性的一句：女人真的不要圖一個男人對你的好，實際行動才是最寶貴的。因為你要知道，萬一有一天他對你不好了，你就什麼都沒有了！」展現獨立女性內心強大的一面。