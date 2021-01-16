大陸女星李沁因出演宮廷劇《如懿傳》中的後宮第一美人「寒香見」爆紅，靠著高顏值及好身材受封「最美香妃」，深受大批粉絲喜愛。李沁近日換上一襲墨綠色U領裙出席頒獎活動，在展現性感迷人的氣場之餘，舉手投足間更狂噴優雅女人味。

李沁近日榮獲騰訊娛樂星指數「年度電視劇女演員」獎，在頒獎典禮現場，她選穿一套墨綠色長裙出席，祖母綠色的光澤布料非常襯膚色，讓她原本就很白皙的皮膚看起來更透亮，加上深U造型大秀酥胸，惹火造型一曝光就好評不斷。

李沁近日榮獲騰訊娛樂星指數年度電視劇女演員獎。（圖／摘自微博@李沁）

李沁在上台領獎時，不忘親自表達感謝，她說：「2020年的確有很多作品跟大家見面，2021年希望可以初心不改、步履未停，謝謝大家！」以謙虛發言展現對演藝事業的熱情，讓大批粉絲們聽了直呼感動。

李沁身高166公分，體重常年維持在44公斤，是標準的骨感美人。（圖／摘自微博@李沁）

李沁知性迷人的造型在網上引發一陣討論，粉絲們看了不禁留言大讚：「好美好溫柔」、「沁沁子氣質好優雅」、「妥妥的古典美人」、「身材好好慕了慕了」等。

李沁身高166公分，體重常年維持在44公斤，是標準的骨感美人，面對維持身材很有一套方法，包含：不吃油炸及辛辣的食物，在日常飲食多吃蔬菜和肉類，攝取纖維質和蛋白質，搭配上足夠喝水，讓身體代謝正常運作，尤其不愛喝白開水的人，她推薦可加入檸檬片、檸檬汁來製作成檸檬水，有助瘦身又能養顏美容。