距離農曆新年已不到一個月，各家品牌陸續推出應景的限量美妝品，台灣女生討論度超高的人氣品牌植村秀、M·A·C、心機彩妝當然也不例外，這次的新年限量品保證又美又實用，買來不只新年應景，一整年都用得到，因為數量有限，如果有喜歡的一定要手刀跑去買！

▍1.植村秀新年限定系列「流金限量版」

植村秀今年農曆過年前夕推出「流金限量版」系列美妝，品項包含無色限唇膏系列、#55零刷痕粉底刷、武士刀眉筆、全能奇蹟金萃潔顏油，無論是植村秀鐵粉或是美妝狂都值得收藏一波！

植村秀新年限定系列「流金限量版」包含無色限唇膏系列、#55零刷痕粉底刷、武士刀眉筆、全能奇蹟金萃潔顏油。（邱映慈攝）

植村秀無色限唇膏「流金棕紅唇」系列，質地涵蓋：無色限粉霧保濕唇膏、無色限緞光水潤唇膏、無色限聚光豐潤唇膏。而六款色號RD163、CR355、BR786、OR555、OR570、OR583更融入了植村秀獨家特調的流金光澤，光澤顆粒質感細緻不浮誇，且絕對滑順不顯唇紋。無論日常造型或派對赴宴，每一色都美到讓妳會天天都想為雙唇穿上不同質感的流金棕紅戰袍，瞬間綻放自信耀眼光芒。

MODEL示範無色限緞光水潤唇膏#OR555。（邱映慈攝）

MODEL示範無色限粉霧保濕唇膏 #BR786 金屬版新質地。（邱映慈攝）

無色限粉霧保濕唇膏 #BR786 金屬版新質地。（邱映慈攝）

植村秀推出滿額送福袋的超驚喜活動，1/11起至植村秀官網網站消費單筆金額滿NT2021元、2/11除夕～2/16大年初五至植村秀全台百貨專櫃消費單筆金額滿NT2021元即可獲得「2021牛年開運福袋」，內含彩妝、底妝、潔顏油、保養等明星產品。其中，又有超人氣商品「正貨」1個，總價值最高達NT1775元。每一份隨機出貨的福袋，讓每一位收到福袋的消費者，都能感受到植村秀為您、為2021吶喊加油的熱情與用心。只送不賣，數量有限送完為止。

植村秀推出2021牛年開運福袋。（邱映慈攝）

▍2.M·A·C新年限量彩妝「年年有魚普普風」系列

農曆新年即將在2月到來，專業彩妝權威M·A·C推出年年有魚普普風新年彩妝系列，將吉祥象徵的金魚圖騰，結合鮮豔明亮的普普風設計，充滿活力的搶眼配色為視覺帶來強烈衝擊，更有別於市場上千篇一律的中國味，以象徵破壞與重生的普普藝術限量包裝，與彩妝迷一起告別舊歲，迎接新年吉兆！

M·A·C推出年年有魚普普風新年彩妝系列。（邱映慈攝）

年年有魚普普風九色眼影盤，消光黑霧面包裝配上明亮撞色普普風金魚圖騰，混合霧面、絲緞光和細閃質地，包含蜜桃色、香檳金、玫瑰粉、古銅金等靈氣滿溢絕美配色。（邱映慈攝）

年年有魚普普風新年彩妝系列中包含M·A·C明星產品－絲柔粉霧唇膏、超激光炫彩餅、12H染唇露、九色眼影盤與雙色腮紅，都換上一身鮮明的撞色金魚圖騰新外衣，以經典而歷久彌新的普普風藝術完美呈現出新年美好意涵，繽紛高明度的包裝有如閃耀且明亮的新年展望，而金魚俏皮而靈動的悠遊姿態更是彷彿將為新年帶來源源不絕的財富與幸運，絕對令人愛不釋手，並再次引爆彩妝控收藏魂！

年年有魚普普風超激光炫彩餅上栩栩如生金魚浮雕躍然眼前，搖曳著飄逸的魚尾，靈動姿態彷彿都要活了起來，試色於手上可看到細緻高調的光澤感。（邱映慈攝）

MODEL示範年年有魚普普風超激光炫彩餅。（邱映慈攝）

MODEL示範年年有魚普普風絲柔粉霧唇膏 #Healthy, Wealthy And Thriving 招財石榴紅。（邱映慈攝）

年年有魚普普風絲柔粉霧唇膏手部試色。（邱映慈攝）

▍3.心機彩妝新年限定新品「極光城市」系列

聽說只要看到極光，就會幸福一輩子，告別2020年的混沌，心機彩妝要帶妳迎向幸福的2021，本次精選倫敦、紐約、上海等8個城市，打造「極光城市」限定系列，利用不同城市的代表色系，並擷取天空中閃爍的幸福極光，彷彿經歷一場空前絕後的夢想旅行。

心機彩妝新年限定新品「極光城市」系列。（邱映慈攝）

心機星魅咖啡特調眼影極光城市限定版。（邱映慈攝）

心機星魅咖啡特調眼影極光城市限定版將「命定棕」融入城市光影：古典「倫敦」街景為靈感的磚紅色調、「紐約」都會風格的銀灰色和「上海」日落橘打造的暖色調，並將金色、綠色、藍色點綴的極光霓虹珠光，灑落在各異其趣的風格城市裡，讓雙眸優雅閃爍，自然放大雙眼。

MODEL示範心機星魅咖啡特調眼影極光城市限定版 #RD302 #倫敦老磚紅。（邱映慈攝）

心機星魅蜜光圈唇膏極光城市限定版超級適合乾唇人，外層的透明極光層不僅添加了5種豐潤美容純油（摩洛哥堅果油、橄欖油、荷荷巴油、山茶花油、玫瑰果油），更加入極光霓虹珠光，讓光澤隨角度改變。唇膏中心的紅潤色能完美融合唇色，融合玫瑰果油的優雅香氣，絕對是視覺與嗅覺的極致旅行體驗！

MODEL示範心機星魅蜜光圈唇膏極光城市限定版 #40 #巴黎野玫瑰。（邱映慈攝）