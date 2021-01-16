現代人越來越難從外表看出實際年齡，想要維持肌膚年輕有彈性，除了做好防曬外，選擇適合自己膚質的抗老產品非常重要。肌膚之鑰、POLA、RéVive、蘇珊賀夫曼、香緹卡皆推出保養新品，想要維持凍齡的童顏？快來看看以下哪樣新品最符合你的需求！

▍1.肌膚之鑰 創生·極致乳霜「極致黑霜」

睽違6年，肌膚之鑰於1月上市全新頂級「SYNACTIF 創生·極致系列」，是一套為極致美麗而生的頂級保養品，同時也是肌膚之鑰最奢華的黑色頂級系列！其中創生·極致乳霜「極致黑霜」更是追求極致美麗低調奢華保養首席代表，全新添加創生·極萃配方，透過肌膚的淨化與創生，使肌膚輪廓緊緻，明亮，健康，且更加的柔嫩細緻，重新注入年輕活力，打造極致完美的肌膚狀態。由獨家SYNACTIF ROSE極致玫瑰香氛引領，每一次的使用都讓您深刻體驗為美而生的創生 · 極致奧秘，帶您進入奢華的玫瑰秘境，為肌膚帶來嶄新的極致光采。

肌膚之鑰最頂級的保養系列「SYNACTIF 創生·極致系列」。（圖／品牌提供）

創生·極致乳霜「極致黑霜」。（圖／品牌提供）

▍2.POLA 袪皺精華霜 N

POLA發現皺紋形成的原因是紫外線引起的炎症，或表情變化時，對皮膚施加的壓力，如果表情壓在眼尾或嘴部反覆發生在同一個部位，身體會誤認爲是傷口，並過度放出分解酵素分解膠原蛋白、彈性蛋白等真皮成分，最終導致皺紋產生。將袪皺精華霜塗抹在被誤認為傷口的皺紋部位，形成集中護理空間，使肌膚充滿彈性與滋潤，並抑制「分解酵素」的作用，同時改善皺紋，讓肌膚呈現柔軟、富有彈性的狀態

POLA 袪皺精華霜 N。（邱映慈攝）

POLA 袪皺精華霜 N質地是偏硬的霜狀，塗抹於肌膚會立刻化開，容易塗抹均勻。（邱映慈攝）

每天早晚化妝水、精華液後、乳液前使用，在肌膚獲得滋潤後滲透效果更佳。連用POLA袪皺肌底霜時，請於POLA袪皺肌底霜後使用。

品牌建議將POLA 袪皺精華霜 N局部使用於皺紋部位，形成集中護理空間。 讓有效成分NEI-L1更高效運作，提高肌膚的再生力，改善皺紋。（邱映慈攝）

▍3.RéVive 全新「脈衝霜」68胜肽淡斑晚霜

抗老發光霸主RéVive，2021年全新震撼發表美白新品「脈衝霜」68胜肽淡斑晚霜，模擬頂級微整超速3D定位煥顏脈衝光技術，革命性研發「精準三重斷黑煥白科技」，透過「先斷黑、後煥白、再膨潤」三步驟為肌膚全面層層淨化、褪斑。

RéVive 全新「脈衝霜」68胜肽淡斑晚霜。（邱映慈攝）

RéVive全新「脈衝霜」先斷黑、後煥白、再膨潤，全方位超前斷黑抗老斑。（邱映慈攝）

包裝結合品牌首創獨特真空封存按壓瓶身設計，封存美白抗老成分「噬黑型寡胜肽68」、「微脂囊A醇」最高活性，超前阻斷黑色素生成，，全方位祛黑鎖白，肌膚呈現無瑕透亮的好膚質！

首創獨特真空封存按壓瓶身設計。（邱映慈攝）

▍4.蘇珊賀夫曼全新身體保養「極限冰礦舒膚乳」

來自奧地利阿爾卑斯山的全新品牌蘇珊賀夫曼（Susanne Kaufmann）全新登台，全系列精選植物藥草的天然配方，強調天然活性護膚品的每一種天然氣味和紓解及修復的體驗；同時也預先感受產品的重點功效。

蘇珊賀夫曼全新在台灣Ballivita複製第一個據點。（圖／品牌提供）

蘇珊賀夫曼全新在台灣Ballivita複製第一個據點，正式啓動可重複使用和可回收，製造對環境無害和個人居家保養的品牌感官互動模式；無論你有過或尚未去過奧地利，無關疫情阻隔了全球行動的限制，體驗蘇珊賀夫曼情境式偽旅行，召喚過去旅行的美好回憶、美妙的氣味、以及對沐浴的期待。記錄和重播嗅覺、味覺和觸覺的體驗，讓解壓氛圍，還原自由。為了滿足專業、高效的居家護膚要求，現代人傾向簡化護膚程序、專注精挑細選適合自身膚況的保養品，蘇珊賀夫曼正好順應了這波消費趨勢。

蘇珊賀夫曼產品大都採用玻璃製瓶罐，即使不得已從奧地利或德國採購塑料，也要求是可以被回收再利用，確保包材完全可回收。（圖／品牌提供）

明星商品「極限冰礦舒膚乳」添加天然活性草本植物萃取精華、天然油、舒斯勒組織鹽，塗抹於身體時可減輕由壓力導致的僵硬。沐浴後將「極限冰礦舒膚乳」從下到上塗抹於身體，乳液會立即滋養皮膚，搭配筋膜揉按與推拿使用非常有效。在家自己做簡單的筋膜按摩緩解緊繃感時，可在緊繃的部位上塗抹核桃大小的乳液，以打圈和順推按的方式按摩。

蘇珊賀夫曼明星商品「極限冰礦舒膚乳」

▍5.香緹卡極緻純金賦活安瓶

香緹卡保養系列中專為改善疲倦及壓力肌、及因醫美等外在刺激而早衰的敏弱膚況而生的「極緻純金賦活系列」，於2021年再添新成員「極緻純金賦活安瓶」，被香緹卡夫人譽為護膚品中的「勞斯萊斯」，如此厲害的形容詞，當然與其矜貴成分息息相關，蘊含97.7%天然植萃成份，將奢華的24K黃金奈米分子完整封存於安瓶裡，高效縮時的修復肌膚彈性組織及增進膠原蛋白再生，並能抵禦發炎問題以及發炎引起的老化問題，立即舒緩肌膚，同時延續長效防護力。

香緹卡極緻純金賦活安瓶。（邱映慈攝）

極緻純金賦活安瓶添加4大創新胜肽及植物幹細胞，高效刺激7大膠原蛋白增生，填補因肌膚老化引起的細紋及乾扁，重塑肌膚彈力網絡、改善表皮粗糙及黯沉的疲憊肌象，猶如電波拉提般瞬效緊膚。結合冰島的夜間修護酵能因子及傳奇抗老植萃日本百脈根萃取等多重精華，讓疲弱的肌膚在夜間黃金時刻，充分的滋養修復，大幅提升新生效能。