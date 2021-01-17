大陸女星戚薇因參與選秀節目《我型我秀》出道走紅，以好歌喉晉升能唱能演的影視歌三棲藝人，更靠高顏值臉蛋接連拍了多部人氣電視劇，曾受封「大陸10大美女」之一，私下她自帶超強的貴婦氣場，是演藝圈中的氣質女王。戚薇近日在社群平台發出一組純白寫真，再度以精緻臉孔驚艷眾人。

寫真中，戚薇留著一頭招牌及肩長髮，並選身穿一套不規則剪裁的白洋裝，清純的白色更顯膚色白皙，加上惹火的深V領口及披風設計，成功營造出時尚大氣感，只見身高169cm的她光是秀出一雙修長美腿就能瞬間引發話題，勻稱身材令人相當稱羨。

大陸女星戚薇因參與選秀節目《我型我秀》出道走紅，曾受封「大陸10大美女」之一。（圖／摘自微博@戚薇）

戚薇私下個性活潑開朗，因搞笑調皮的作風被大家稱為戚哥，她與韓星李承鉉結婚6年育有一女「盧基·李」，婚後她依舊活躍在演藝圈，甜美外型配上凍齡身材，一點都看不出已是1個小孩的媽。

戚薇私下個性活潑開朗，因搞笑調皮的作風被大家稱為戚哥。（圖／摘自微博@戚薇）

戚薇除了在個人微博大放送性感美照，更寫下：「用氣場說話，煥發新的光彩，做自己的閃耀之星​​​」，粉絲們看了全被她百變的風格電暈，紛紛激動回應：「這個造型很戚哥」、「戚寶貝超美的」、「大美女戚薇」、「漂亮寶貝」、「仙女來啦」等。