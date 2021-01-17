大陸女星劉芸因出演《命運的承諾》進入演藝圈，擁有一張甜美臉蛋及姣好身材，是繼章子怡、李宇春之後第3位登上美國《時代周刊》的大陸藝人，近期則因登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》（簡稱《浪姐》），再度人氣飆漲，是該節目的顏值擔當，深受大票男女粉絲喜愛。

劉芸近日登上精品風格雲盛典活動，她選穿水藍色深V禮服，搭配上同色系的羽毛披風，展現豐富的層次感，以大開中門的設計洩出渾圓美胸及S曲線纖腰，華麗且浮誇的造型一出場就成為紅毯上最吸睛的亮點，她發文寫下：「感恩，2021繼續乘風破浪」，以簡單一句話來展現強大事業心。

劉芸今年38歲，和搖滾歌手鄭鈞結婚並育有一子，但她保養得宜的完美體態卻讓人看不出即將奔四，粉絲們看了寫真後激動大讚：「哇，姐姐好美，2021繼續衝，期待新劇上陽賦，期待蘇錦兒」、「美的美的我們芸姐」、「芸寶寶真美」、「氣質爆棚」、「姐姐實至名歸」、「有態度的女藝人」等。

劉芸近日選穿一套水藍色深V禮服登上精品風格雲盛典活動。（圖／摘自微博@劉芸 ）

劉芸身高165cm，體重只有49公斤，過去她曾因在產後快速瘦身而引發話題，「大概瘦了18、19公斤，還沒做完月子就瘦回來了！」用的方法是穿緊身塑身衣，她表示自己在產後4小時就穿上塑身衣，連續穿了22天，甚至連睡覺都穿著，最終在產後22天後就成功瘦回產前的身材，令眾人聽了紛紛大讚她的超強毅力。