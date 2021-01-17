接近農曆春節前，不是要參加很多尾牙聚會，就是有趕不完的工作進度，時常熬夜的結果就是讓肌膚黯淡又無光？其實只要在上妝前好好運用校色飾底法，也能夠讓人看不出妳的熬夜習慣，再晚睡依舊能美美出門。

飾底乳要分色分區用才能一掃倦容

現在市面上有許多針對亞洲常見膚色、瑕疵困擾以校色補色原理，還原乾淨肌質的飾底乳，對於熬夜後的NG膚況來說是非常得力的底妝蜜糖。但想要打造素顏感美肌，千萬不能偷懶想一色上全臉，也最忌用量過多、下手過重，反而會變成過白面具臉。

通過調整肌膚色澤，達到光采再現的理想狀態。（圖／戴世平攝影）

熬夜後最常見的肌膚困擾就是黑眼圈！這時請用橘色飾底乳點塗在眼下部位，利用色彩補正來修飾因為睡眠不足所出現的青黑色型黑眼圈。建議可先用扁平型筆刷按壓再搭配指腹膚溫輕點，就能更服貼不易脫妝。

Elegance新一代修修臉妝前乳SPF40．PA+++ #OR220／1,500元（圖／戴世平攝影、品牌提供）

如果你是熬夜後膚色特別容易有蠟黃感的女生，藍色飾底乳絕對是你的好幫手，比起過於顯白的紫色，藍色具有自然透亮感，很推薦於顴骨部位打上Highlight，只要能幫這個地方補光，看起來就會很有精神。

1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳SPF50+★ #藍色 25ml／350元（圖／戴世平攝影、品牌提供）

因為太晚睡，起床後發現自己氣色很差、面容憔悴？這時就是粉紅色飾底乳上場的最佳時機，尤其對膚色偏白的女生說，若想讓肌膚呈現感覺睡足了10小時美容覺般的紅潤效果，不妨以粉紅色飾底乳塗抹在蘋果肌位置，提升粉嫩飽滿感。

KOSE雪肌精御雅水艷琉光飾底氣墊 #01 12g／1,100元（圖／戴世平攝影、品牌提供）

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