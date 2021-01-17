擷取品牌經典符碼，是字母亦是設計，集結一切的精緻，轉化成全新樣貌。像是LV Twist手袋，運用LV字樣翻轉開啟，亦或是DIOR最新Caro包，將CD字母巧妙做成鏤空旋釦，更遍布在金屬鏈帶之上，巧秒的優雅新生。
翻轉字符
Twist手袋系列，採用Epi皮革與可以將「L」字變為「V」的LV轉鎖，透過字母翻轉，合為Ｖ字便能開啟。2021年春季，Twist系列推出可以優雅、個性、活潑的多種配色，從深黑色至芭蕾粉色、從螢光綠至典雅米色，搭配鏈條、Monogram繡花寬肩帶或皮革手柄，讓妳可以手提、肩背或斜背攜帶。
溫暖星空
Moncler攜手大陸攝影師張家誠（LeslieZhang）創作農曆新年主題大片，並特別推出限定系列。影像運用大量的紅，襯托中式風格，服裝則以二十八星宿中的「牛宿」為圖騰，以金銀絲線精心勾勒於男裝雙面外套的剪花尼龍面料上，或印於太空銀女裝外套的亮面尼龍內襯中。
融入經典
以迪奧先生妹妹 Catherine Dior 於二戰時使用的別名“Caro”為名，DIOR全新Caro包款，融入許多品牌經典符碼，做工繁複、優雅的籐格紋、品牌縮寫金屬 CD 字樣開闔旋扣，就連金屬鏈帶也都以CD字母打造，搭配小牛皮或丹寧布打造別緻翻蓋包，並推出大、小兩個尺寸。
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