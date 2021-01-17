南韓24歲實力派創作女歌手李遐怡 (이하이/LeeHi)，去年聖誕節時推出新歌《For You》後人氣再度飆漲。近日李遐怡受時尚雜誌邀請登上封面，大秀成功瘦身後的曼妙曲線，令不少網友感到驚艷。

李遐怡2011年因參加SBS電視台選秀節目《K-Pop Star》，以溫柔又獨特的嗓音拿下第二名而打開知名度，隨後簽入YG娛樂正式出道，陸續發行《1, 2, 3, 4》、《First Love》、《Seoulite》、《24℃》等專輯及單曲，皆獲得不錯的成績，還被外媒封為「韓版愛黛兒」人氣不斷飆升。但後來遭公司冷凍長達近3年未推出作品，使她2019年合約到期後便不再續約，選擇與新公司AOMG娛樂合作，並於2020年再度發行單曲《HOLO》、《For You》，受到大批粉絲的支持。

李遐怡16歲剛出道時，曾因嬰兒肥臉蛋及圓潤的身材受到大批酸民攻擊，但經過嚴格的飲食控制及規律的有氧運動後，終於成功甩掉7kg。近日李遐怡登上新加坡時尚雜誌《FEMALE》的封面也不忘大秀好身材，在公開的照片中，李遐怡先是穿上俏皮的卡通圖騰毛衣搭配花色窄裙演繹個性穿搭，下ㄧ套則是換上小香風毛呢外套，中門全開辣秀胸前刺青；紅色的肚兜造型也不惶多讓，性感鎖骨及纖細蠻腰一覽無遺，吸引超過17萬人按讚。

李遐怡曾在節目中大方公開減肥秘訣，除了三餐改為草莓、番茄、香蕉及雞胸肉所製成的沙拉外，也會規定自己ㄧ定要在下午4點前用完晚餐，配合健身教練所指導的有氧運動及重量訓練，使她漸漸雕塑出凹凸有致的曲線，由醜小鴨成功變身為天鵝。