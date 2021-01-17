大陸30歲知名女星金晨，近日受邀出席「2021愛奇藝為愛尖叫晚會」時，以一襲V到肚臍的亮片禮服優雅現身紅毯。而在活動開始前，金晨所屬的工作室也在網路上先行公開當晚造型及花絮短片，金晨私下的「真實面貌」意外成為網友討論的焦點。

2021愛奇藝為愛尖叫晚會15日於大陸青島盛大舉行，當晚蒞臨嘉賓除了有秦嵐、張靚穎、陳偉霆及屢傳婚變的黃曉明外，還邀請了因綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升的金晨。當天氣溫雖只有零下4度，但金晨依然穿著一件橘紅色的深V漸層禮服出席活動。

活動開始前，金晨的工作室在網路上率先公開了一組當晚的造型側拍及短片，只見她不畏低溫的走到河岸邊，直接脫掉外套秀出纖細身材，領口V到肚臍及背部全裸以大蝴蝶結點綴的設計更讓她性感半球與白皙美背一覽無遺。金晨也因為寒風刺骨使外套ㄧ脫下便瞬間崩潰，表情十分猙獰，不過當攝影師準備好後，她又立馬擺出專業的姿勢與表情，絲毫看不出先前尖叫時的模樣。而「精彩的一瞬間」上傳到網路後受到網友熱烈迴響，紛紛留言大讚「辛苦美女了，寒冬中還得穿這樣」、「美女真是超敬業」、「姊姊實在太可愛了」。

金晨擁有甜美臉蛋及171cm的高䠷身材，過去曾是舞蹈系出身的她，2011年在舞蹈節目《舞動奇跡》中獲得冠軍後知名度大開，陸續在《女醫·明妃傳》、《萌妃駕到》、《十日遊戲》等多部電視劇及電影中演出，去年也透過節目《乘風破浪的姐姐》展現率真的個性而受到大眾好評，人氣直衝天際。