美國43歲好萊塢知名女星潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)，去年以驚悚電影《追殺艾娃》再度爆紅。日前受邀登上雜誌《Shape》封面，並在其中穿上多套中空造型服裝，辣秀凹凸有致的身材。

在網路上公開的照片中，潔西卡雀絲坦先是穿上ㄧ般人難以駕馭的螢光金貼身洋裝，大展前凸後翹的身材，隨後再以桃紅色平口上衣搭配同色系短褲，以及黑色上衣搭配藍色百褶裙的造型，秀出結實的腹肌線條。而這一系列的馬卡龍色造型穿搭也吸引大批網友留言「這腰~~」、「這組照片太殺了」。

另外，潔西卡雀絲坦不久前也曾登上西班牙版時尚雜誌《Harper's Bazaar》的封面，並在其中穿上細肩帶深V洋裝，大膽秀出飽滿半球，同樣吸引超過29萬人按讚。

潔西卡雀絲過去曾在《王者逆襲》、《星際效應》、《絕地救援》、《X戰警》、《狩獵者：凜冬之戰》、《決勝女王》、《追殺艾娃》等多部叫好又叫座的電影中演出，也以精湛又自然的演技在各大頒獎典禮上獲得提名，並在第70屆金球獎頒獎典禮上獲得「最佳女主角獎」的殊榮。接下來她也將與潘妮洛普·克魯茲(Penélope Cruz)、黛安·克魯格(Diane Kruger)、范冰冰等多位大咖女星合作電影《355》，令粉絲們相當期待。