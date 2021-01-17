大陸41歲女星秦嵐，近日受邀出席「2021愛奇藝為愛尖叫晚會」時，在零下4度的低溫裡，以一襲黑色透視禮服優雅現身紅毯，大方秀出發光雪肌與筆直長腿，成為全場矚目的焦點。

本月15日於大陸青島所舉辦的「2021愛奇藝為愛尖叫晚會」上，邀請了張靚穎、蔡徐坤、陳偉霆、潘瑋柏、黃曉明、金晨等多位大咖明星現身紅毯，並打造特別舞台與節目邀請明星們輪番上陣表演。同樣也受邀出席的女星秦嵐，在活動開始前透過工作室公開了當晚的造型，只見秦嵐以精緻的妝容搭配黑色桃心領禮服散發女王霸氣，往下一看才發現下半透視的紗裙設計，使她一跨腳發光神腿及曼妙曲線一覽無遺，令網友忍不住留言「姊姊實在太美了」、「溫柔大氣的姊姊」。

值得一提的是，主辦單位為了讓明星們在後台等待時不無聊，特別準備了麻將桌、撞球檯及小火鍋，而秦嵐一看到麻將桌便拉著張靚穎、譚松韻等人一起玩了起來，老練的模樣與早前大相逕庭，同樣引起熱烈討論。

秦嵐在後台與眾女星開心打牌，熟練的姿勢與早前大相逕庭。（圖／微博@娱是乎）

秦嵐擁有精緻的五官與清新脫俗的氣質，2003年憑著電視劇《還珠格格3：天上人間》中的陳知畫一角打開知名度，陸續又在《又見一簾幽夢》、《新還珠格格》、《大唐女將樊梨花》、《楚漢傳奇》、《神鵰俠侶》等多部電視劇中演出，2018年更以《延禧攻略》的富察皇后ㄧ角再攀事業巔峰，溫柔婉約的形象深植人心，因此也獲得「最美皇后」的美名。而她與劉以豪ㄧ同合作的新作品《平行時空遇見你》，播出後同樣掀起不小話題，日前更釋出絕美預告令粉絲們期待不已。