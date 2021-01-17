英國23歲新生代女演員艾麗邦德(Ellie Bamber)，近日受邀登上雜誌《Country & Town House》封面，並在公開的照片中只穿著內衣，大膽秀出凹凸有致的好身材，成功吸引網友的目光。

艾麗邦德身為CHANEL代言人，在網路上公開的照片中先是換上中空造型的毛呢褲裝，大方展現纖細的腹部曲線，隨後再以側面挖空的黑色吊帶泳裝搭配黑色長褲，並以小香風腰帶勾勒出腰線。另外幾套造型也同樣吸睛，除了外套裡只穿黑bra外，全身透視的透膚長裙，更使她好身材一覽無遺，吸引超過萬人按讚。

艾麗邦德擁有甜美臉蛋、空靈氣質，2014年憑著電影《墮落》正式出道後，陸續在《傲慢與偏見與殭屍》、《夜行動物》、《胡桃鉗與奇幻四國》、《悲慘世界》等電影中參與演出，但始終默默無名，直到2017年艾麗邦德傳出與知名男星理查德麥登（Richard Madden）熱戀，才打開知名度，但兩人也在2年後因對於未來看法不同而宣告分手，令粉絲們大感可惜。

不過，艾麗邦德很快的便收拾好情緒，2019年在英國影劇《克莉絲汀·基勒的審判》中，以自然又精湛的演技成功飾演Mandy Rice-Daviesㄧ角而獲得觀眾好評，並在日前拿下全新影劇《The Serpent》的主要角色，備受粉絲期待。