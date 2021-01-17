有「泰國第一神顏」之稱的28歲泰國女星黛薇卡霍內(Mai Davika/Davika Hoorne)，擁有泰國與比利時混血精緻五官以及175cm的高䠷身材，讓她在演藝圈中成為耀眼之星，驚人的美貌更是紅遍全亞洲。日前，黛薇卡在個人社群平台上曬出一組寫真美照，纖細的身材成為網友矚目的焦點。

黛薇卡對於時尚品味也十分有自己的一套，經常透過IG在網路上分享穿搭及工作側拍，成為不少女性的穿搭指南，也是不少精品愛用的女星之一。日前她在個人IG上，曬出一組為知名服飾品牌PONY STONE所拍攝的形象照，並在其中穿上ㄧ件背部全裸的深V連身裙，辣秀凹凸有致的曲線，加上嫵媚又神祕的眼神，電得網友直呼「太火辣了」。

隨後，黛薇卡又在IG上曬出一系列穿搭照，紅白相間的英倫風短版上衣，搭配同色系長裙在樹林間開心的擺動姿勢，結實又纖細的水蛇腰再度乍現，配上一雙水汪汪的大眼睛，吸引超過28.9萬人按讚，紛紛留言「你怎麼會這麼美」、「這腰太絕了」、「可愛的大美女」。

黛薇卡霍內出道時便憑著「絕世美顏」而聞名，還曾2度入選「全球百大美女」的榜單中。而黛薇卡霍內自然又精湛的演技，也使得她在多部電影及電視劇中獲得注意，並以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎，人氣直衝天際。