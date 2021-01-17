大霈（李霈瑜）13年前以模特兒身分出道，把自己打扮得美美的是基本要件；如今轉型成為演員，「扮醜」倒成為最拿手的本事，初次拍電影《消失的情人節》就入圍金馬獎影后，新劇《大債時代》更是廣受好評，因為不計形象、甩開「偶包」，把潛藏內心的演戲細胞整個被激發出來了。

大霈為戲好不怕扮醜，展現超強親和力和渾然天成的喜感，佩戴SEIKO LUKIA銀座系列腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／DIOR)

大霈笑說，首度演電影《消失的情人節》就擔綱女主角，讓她喜不自勝，曾白目問陳玉勳導演為什麼會挑選她，沒想到導演竟然回答「因為…妳長得沒有很漂亮」，乍聽到這個答案讓她大受打擊，簡直有如五雷轟頂，無法接受。

大霈為戲好不怕扮醜，展現超強親和力和渾然天成的喜感，佩戴SEIKO LUKIA銀座系列腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／DIOR)

大霈多才多藝，是少見身兼主持人、演員和歌手三種身分的女星，佩戴SEIKO Prospex運動系列腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／DIOR)

後來聽導演解釋，正因為自己長得不漂亮，與觀眾沒有距離，會更有親和力，且會有一股渾然天成的喜感，「聽說除了我還有一位天后級的女星也被列入考慮，但她太美了，不像我醜得可愛！」說完，自己也忍不住得意笑起來。

在公視新戲《大債時代》中，大霈飾演個性保守嚴謹的銀行小職員，與一心想發大財的林柏宏有不少精彩對手戲，由於兩人的金錢價值觀大不相同，經常鬥嘴吵翻天，但私底下因為兩人都喜歡音樂，在等戲的時候會一起分享音樂、交換意見。

大霈如今身兼歌手、主持人與演員三種身份，成為多才多藝的三棲女星，她笑說，主持人是做自己，演戲則是演別人，至於唱歌玩音樂則是她的興趣，三者她都喜歡，都不能偏廢，但她喜歡的還是演戲，目前已在洽談新戲，近期也會發表VP迷你專輯，朝全能藝人發展。

大霈受邀進棚攝影SEIKO時尚專題，身穿Dior早春粉嫩新裝搭配SEIKO的Prospex運動系列腕表和LUKIA銀座系列腕表，一剛一柔，展現多變的時尚風情。

SEIKO的Prospex不鏽鋼潛水表，銀色表圈款，3萬9000元。（SEIKO提供）

SEIKO的Prospex鈦金屬潛水表，4萬9000元。（SEIKO提供）

SEIKO的LUKIA太陽能女用計時碼表，2萬6500元。（SEIKO提供）