南韓49歲女星李英愛，過去曾以出眾的外貌及清新的氣質，受到大批粉絲的喜愛，加上在韓劇《大長今》在亞洲熱播，讓她一夕間爆紅成為電視劇元祖天后。近日李英愛受邀登上時尚雜誌《marie claire korea》的封面，竟突破以往的穿搭風格，以帥氣勁裝電暈一票粉絲。

李英愛的穿搭風格一向都以「氣質」著稱，無論是出席活動代言或是紅毯上的穿搭，總是以貼身的裙裝現身散發女神魅力。但在近日於網路上公開的雜誌封面照中，李英愛不僅穿上oversize襯衫、大衣及白T，下半身更穿上寬版長褲及不對稱長裙來搭配，加上李英愛冷艷的表情與乾淨俐落的妝髮，使她整體造型看起來帥氣又不失個性。即使其中一套造型以貼身V領上衣搭配寬褲來減少銳利度，一樣帥度破表，網友看到後紛紛大讚「這造型太殺了」、「我姊實在帥慘」、「太減齡了，帥到差點認不出來」。

另外，韓國不久前因一起16個月大女童鄭仁遭到養父母虐待致死案件，而受到社會大眾的矚目，不少藝人紛紛透過社群平台響應「鄭仁啊，對不起」的活動，來表達不捨與遺憾。對於公益活動相當投入的李英愛，則是穿著深色羽絨大衣低調現身墓地悼念，還帶著一雙龍鳳胎兒女ㄧ同祈禱，感動不少網友。

李英愛自20歲以化妝品廣告出道後，便以清新脫俗的臉蛋及氣質，獲封為「氧氣美女」、「第一美女」，轉戰戲劇圈中陸續在《火花》、《大長今》、《師任堂，光的日記》、《復仇母親》等多部電視劇及電影中演出，並以自然的演技榮獲各項戲劇大獎，加上她溫柔慈母形象深植人心，使她出道多年人氣始終居高不下。