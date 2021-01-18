前女子天團2NE1成員朴春(박봄)，退出女團後因陷入「禁藥風波」而沉寂多年，直到2018年才再度回歸舞台並透過節目《Queendom》重拾人氣。而即將再度發行新專輯的她，日前在個人IG上宣布減肥成功，並公開多張「零修圖」工作側拍大秀真實腿型，吸引網友熱議。

朴春先前曾在訪談中透露，自己平時就很愛吃東西，只要是宣傳期以外的休息時間就會呈現放鬆狀態，加上長期服用藥物控制病況而導致內分泌失調，使她身體及臉部臃腫無法控制，體重也逐漸上升至70kg。在去年6月受邀出席「第56屆大鐘獎」頒獎典禮時，她也因浮腫的身材而飽受輿論壓力。

不過，朴春為了回歸舞台積極減肥，特別找來曾幫助Super Junior神童成功甩肉的減肥診所為她製訂飲食內容與運動項目，讓她在短短4個月內便成功由70kg減到59kg。近日，朴春為了證明瘦身成功，再度於個人IG上PO出一組工作側拍，只見她穿著一件黑色貼身短裙，並以高腰的設計來勾勒出完美比例，大方秀出一雙筆直長腿，「零修圖」的真實腿型吸引超過9.5萬人按讚，直呼「真的瘦好多」。

朴春過去曾以渾厚嗓音、迷人長腿而受到海內外大批粉絲的喜愛，但在2014年疑似從美國攜帶違禁藥物而被輿論扭曲為吸毒女星讓她遭到公司冷凍，人氣一落千丈，直到2018年簽入新東家，經檢方調查後發現她患有「注意力缺失症」，在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才逐漸洗刷當年冤屈。