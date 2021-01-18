有「翹臀珍」之稱的美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），以凍齡臉蛋與火辣身材而聞名。近日推出新單曲《In The Morning》的她，受邀登上時尚雜誌封面，大秀凹凸有致的曲線，令網友們看傻了眼。

珍妮佛羅培茲擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來更跨界演出電影《女傭變鳳凰》創下驚人票房也成為最高片酬的拉丁女星，地位無法撼動。2019年還在電影《舞孃騙很大》中大跳火辣歌舞展現極致好身材，令不少人對她刮目相看。

珍妮佛羅培茲去年底為了推出新單曲《In The Morning》積極健身，並在其專輯形象照及MV中大膽全裸，秀出結實的腹肌及翹臀曲線，再度掀起不小的話題。她也趁勢宣布推出個人彩妝品牌「JLO Beauty」，並登上時尚雜誌《ELLE》為品牌宣傳。

在公開的照片中，珍妮佛羅培茲除了穿上水藍色的高衩連身針織衣，大方展示曼妙曲線與長腿外，她也穿上V到肚臍的白色蓬袖長裙，以及鈕扣全開的白色襯衫解放飽滿雙峰，最後甚至換上整身鏤空的紅色洞洞裝，令粉絲們看得直噴鼻血，絲毫看不出她已年過半百。

珍妮佛羅培茲為了維持身材也是下足了功夫，不僅平常只吃「有機食品」及大量的蛋白質、水果、蔬菜，她也嚴格控制自己做到「三不」，也就是不抽菸、不喝酒、不攝取咖啡因及酒精，並持續嘗試各種運動讓自己的代謝率維持在最好的狀態。