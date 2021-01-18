28歲大陸女星迪麗熱巴擁有甜美深邃的臉蛋及168cm姣好身材，是演藝圈內公認的新疆女神，與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜一同獲封「新疆4美」，是新生代人氣女星之一。迪麗熱巴近日現身直播活動，工作室大方公開一系列學院風寫真，展現纖纖玉腿讓粉絲們大吃冰淇淋。

迪麗熱巴私下的穿搭風格精緻，是衣品備受肯定的女星，她近日參加榮耀大天使直播活動，她選穿一套Balmain雙排扣連身裙，搭配上Sergio Rossi白色高筒靴，秀出一雙白皙的鉛筆腿，瞬間吸引到大票粉絲的目光，化身復古摩登女郎，經典的西裝看起來相當有型。

迪麗熱巴選穿Balmain雙排扣連身裙，搭配上Sergio Rossi白色高筒靴，大秀白皙鉛筆腿。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴選擇一款藍色學院風西裝裙，加入白色大翻領、墊肩元素以及金屬雙排鈕扣，展現簡約大氣的女人味，下身抓皺感的短裙不僅顯瘦效果好，更能襯托出減齡青春感，性感的長腿線條令人看了全被電暈。

迪麗熱巴與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜一同獲封「新疆4美」。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴風格百變，除了優雅穿搭，甜酷風格照樣圈粉無數，粉絲們看了紛紛留言大讚，「麻花辮太漂亮」、「甜甜寶寶太美啦」、「學院風小姐姐」、「最美學姐」、「連後腦勺都這麼可愛」、「寶貝迪迪子再一次驚艷全場」等。

迪麗熱巴風格百變，除了優雅穿搭，甜酷風格照樣圈粉無數。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴在2013年主演首部電視劇《阿娜爾罕》出道，從小學習舞蹈、鋼琴及小提琴等才藝，更是通曉多種語言的金頭腦女星，憑藉電視劇《克拉戀人》獲得關注，後續更以《三生三世十里桃花》爆紅，穩坐一線女星地位。