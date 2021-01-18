生活中無論是上廁所、擦拭臉口、感動流淚時都少不了衛生紙相伴，深受國人喜愛的衛生紙國民品牌「舒潔」，自1971年上市第一包原生紙漿衛生紙以來，逾半世紀陪伴許多民眾經歷生命中大小片刻，為歡慶50周年，特別推出滿額集點送「一家之組」限量紀念積木活動，揪全民集起來！

粗略統計，每個人一生當中與各種家庭用紙的親密接觸遠超過50萬次！舒潔品牌近日在網路上推出「舒潔50，時時依靠」50周年主題廣告，影片中透過衛生紙視角陪伴小女孩成長，帶民眾一同感受舒潔品牌半世紀來陪伴無數民眾經歷生活喜怒哀樂、溫柔給予「時時依靠」，引發不少消費者熱烈共鳴，上線不到一周已快速累積百萬瀏覽人次。

走過半世紀，穩居家紙領導地位的舒潔始終秉持「給家人最好的」承諾，不斷創新推出柔軟舒適的高質感產品提升民眾生活感受，傳遞家的美好概念！為回饋廣大消費者的長期支持，在品牌邁向全新50周年之際，特別推出跨通路活動「舒潔50 組成家的美好事」，限量推出「舒潔一家之組」50周年慶積木組，以家的概念持續陪伴消費者的每一天。「舒潔一家之組」共設計5款限量積木組，包含舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、舒潔客廳組及舒潔貨車組等，各款積木組色彩繽紛、小而精緻地呈現家的美好與溫馨，其中復刻版貨車的車牌號碼為1971，巧妙呼應舒潔生產第一包衛生紙的年份，別具收藏意義。

舒潔一家之組紀念積木客廳組，小巧精緻展現家的溫馨美好。（圖／品牌提供）

「舒潔一家之組」限量積木組集點送活動自即日起至2月28日止於全國各大通路登場，活動期間不限通路，凡購買舒潔全系列任一款產品之單筆發票滿額150元，即可獲得一點，若購買舒潔4層喀什米爾衛生紙系列、舒潔濕式衛生紙或舒潔濕式面紙任一品項，還可獲額外加贈一點，開啟快速集點模式！現在只要加入舒潔LINE官方帳號登錄發票就可以輕鬆累積點數，集滿5點即可兌換舒潔貨車組，集滿8點則可於舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、或舒潔客廳組中兌換任一組。專為品牌50周年慶所量身訂做的「舒潔一家之組」積木組，可單獨收藏，亦可5組合併組成「舒潔一家之組」，各組限量3000組，換完為止，一起手刀集起來！

舒潔一家之組限量積木四間房組合。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看舒潔歡慶50周年，推出滿額集點送「一家之組」限量紀念積木活動！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，可獲得舒潔濕式衛生紙*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/28

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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