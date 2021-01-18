被喻為「南韓第一名模」的37歲模特兒韓惠珍，2016年因演出實境綜藝節目《我獨自生活》而爆紅。日前在IG上曬出在家健身運動時的穿搭，大秀結實的腹肌曲線，吸引網友們的目光。

韓惠珍過去曾以178cm的高䠷身材在伸展台上大放異彩，成為各大品牌合作的時尚寵兒，轉戰演藝圈後再憑著爽朗不做作的性格，成為《我獨自生活》、《窮遊豪華團》、《人生酒館》等各大綜藝節目的固定主持班底，受到海內外大批粉絲的喜愛。

受到新冠肺炎疫情影響，韓惠珍大部分的時間都待在家中，但她沒有因此暴飲暴食，反而更積極的在家中健身。近日她便在個人社群平台上曬出自我勉勵的貼文， PO文中表示「明天開始真的要打起精神好好努力了」，並附上一張穿著黑色運動內衣搭配同色系瑜珈褲，對著鏡子自拍的穿搭照，超狂的腹肌曲線及零贅肉的好身材一覽無遺，吸引超過4.8萬人按讚，粉絲們更忍不住留言「姊姊真的好努力維持身材喔」、「腹肌太絕了」、「姊姊果然是超模」引發話題。

事實上，韓惠珍先前曾在節目中公開自己維持身材的方法就是「運動」，除了固定前往健身中心重訓外，也會搭配爬樓梯、游泳等有氧運動加速代謝與脂肪燃燒。另外，她家中還有一個高度超過2公尺的全身鏡，每次運動完洗完澡，她便會裸著身體在鏡子前面擺出各種角度檢視身材，確保身上沒有長出一絲贅肉才能放心。