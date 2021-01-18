大陸女星Angelababy（楊穎）擁有甜美的中德混血臉蛋及纖瘦身材，是人氣居高不下的辣媽女神，她與黃曉明結婚邁入6年，並育有一子「小海綿」，不料近日又被爆出離婚傳言，讓她的私生活狀況再度成為外界關注的焦點。

面對排山倒海的婚變傳言，Angelababy依舊秉持敬業精神曝光代言美照，她近日寫下，「新的一年背上全新經典之作DIOR CARO 手袋」，只見她換上少女風連身裙，以粉嫩色系的裙裝展現春天的氣息，讓粉絲們看了如癡如醉。

Angelababy換上少女風連身裙，以粉嫩色系的裙裝展現春天的氣息。（圖／摘自微博@ angelababy）

照片中，Angelababy化身花仙子，她身穿一襲淺色系印花薄紗搭配黑色寬版腰帶出場，在手臂下方有著喇叭袖縮口設計，襯托出搶眼的四肢及骨感腰身，除了剪裁設計復古，更大膽在胸前開出一條縫，隱約出傲人的酥胸，狂噴仙氣魅力。

Angelababy大膽在胸前開出一條縫，隱約出傲人的酥胸，狂噴仙氣魅力。（圖／摘自微博@ angelababy）

為了營造輕盈感穿搭，Angelababy外披灰色西裝背心，展現帥氣的層次感，最後就連選鞋都十分講究，她選穿一雙黑色鏤空中筒靴，若隱若現露出纖細小腿，讓美腿看起來更修長。

Angelababy時不時就以養眼的質感大片美翻眾人，讓網友們看了紛紛大讚「太好看」，不過除了讚嘆她的美，更多的是暖心的鼓勵，「愛你姐姐！照顧好自己！ 」、「寶貝要開心啊我們一直在」、「你真的很好，值得被愛，願你永遠跟著自己的心走」、「新的一年依舊愛你」等。