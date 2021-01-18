南韓超人氣女團MAMAMOO，出道多年憑著渾厚又獨特的嗓音受到海內外粉絲的喜愛，還在近期所舉辦的頒獎典禮上一連拿下多項音樂大獎，成績備受肯定。團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，也在近日更新近況，在個人社群平台上曬出一系列火辣穿搭，曼妙的身材曲線成功吸引目光。

在公開的照片中，頌樂只穿著一件細肩帶V領針織短版上衣搭配牛仔褲，趴在陽台欄杆上享受著冬天裡的暖陽，火辣的腰部曲線及腰窩一覽無遺，吸引超過30萬人按讚。隨後，頌樂又上傳一組自拍照，照片中疑似快門按得太快，鏡頭由上往下的拍攝角度意外使飽滿半球全洩，再度令粉絲們大噴鼻血，紛紛留言「姊姊太辣了」、「還沒夏天就這麼性感」、「愛死你了」。

另外，頌樂自從開設個人YouTube頻道「솔라시도 solarsido」後，便經常拍攝各種主題與粉絲們互動，近日她除了公開2021年塔羅牌占卜運勢外，還自己錄製了單曲《AYA》的個人版MV，多變又性感的造型受到網友們讚賞，影片最後還表示即將回歸，令粉絲們相當期待。

MAMAMOO於去年11月3日發行新單曲《AYA》後，短短幾天便衝上各大音樂下載排行榜前幾名，還一連在「2020 AAA」、「2020 MAMA」、「2020 TMA」、「2020金唱片獎」等多個頒獎典禮上，分別拿下Best Artist獎、最佳女子團體獎、年度藝人賞及音源部門本賞的獎座，人氣直衝天際。