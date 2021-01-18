南韓35歲知名女星高準熹(高俊熙/고준희)，2015年憑著電視劇《她很漂亮》中的閔夏莉一角而再度爆紅。近日高準熹在個人社群平台上曬出一系列雪地穿搭，大方秀出纖細長腿吸引網友熱烈討論。

高準熹擁有精緻五官與173cm高䠷身材，自模特兒身份出道後成功轉戰戲劇圈，陸續在《狐狸啊，你在做什麼？》、《推奴》、《她很漂亮》、《Untouchable》、《附身》等電視劇中演出，她也因《她很漂亮》劇中的短髮造型與絕佳的穿搭品味深植人心，因此有了「短髮女神」的封號。

高準熹私底下也經常透過個人IG與粉絲們分享穿搭，高超的衣品與獨特的品味，使她成為不少女性們的穿搭指南。而舉手投足都散發迷人魅力的她，近日在IG上更新了一組雪地裡的穿搭照，只見她穿著一件棕色的羊羔外套，內搭深色針織漣身短裙與精品膝上襪，最後再以黑色的厚底高跟鞋拉長腿部線條，使一雙大長腿看起來更加纖細，令粉絲們忍不住留言「姊姊的腿太絕了」、「果然是絕世美腿」。

高準熹在2019年時曾莫名捲入性醜聞「Burning Sun-勝利門事件‎」而遭到輿論抨擊，使她人氣瞬間下滑，為了保護自身名譽及不忍家人遭受辱罵，在各大社群平台上發出反駁聲明後便轉向YouTube發展，成為知名的女星網紅。