25年穩坐法國潔膚液銷售及口碑排行榜NO.1的BIODERMA貝膚黛瑪，以舒敏高效潔膚液「小紅水」享譽國際，愛用者遍布全球各地，創下全球每1秒鐘售出超過一瓶的傲人成績，輾壓其他同類產品，年銷售量可堆疊20,000座巴黎鐵塔，在卸妝界掀起一波潔膚液的跟風熱潮！

貝膚黛瑪小紅水自引進台灣之後，網路上正面口碑推文不斷，堅持法國製造的高品質，更是讓許多化妝師、藝人、KOL都成為小紅水的鐵粉。曾有Dcard匿名網友在使用小紅水後分享：「我的皮膚在呼吸！」讓潔膚的定義再創新高度，清潔卸妝同時讓皮膚回歸健康穩定狀態。貝膚黛瑪致力研究皮膚生態學40餘年，與來自全球的醫療保健專家共同合作研發，以法國原裝的優質產品獲得全球皮膚科醫師愛用推薦，敏感肌及特殊美容療程前後，都能安心使用！

全球潔膚霸主BIODERMA於2017年將經營權正式回歸台灣諾奧思有限公司原廠經營販售，並從貝德瑪正名為貝膚黛瑪。為確保消費者權益，不再讓消費者被來路不明的水貨、仿品混淆，除了在官方授權通路購買之外，消費者更要認明產品標籤上進口商「台灣諾奧思有限公司」，才是唯一貨真價實、法國生產製造遠渡重洋而來的正版產品。

貝膚黛瑪在Momo購物網官方旗艦直營將於1/25正式開館，推出買一送一及各種超殺優惠、限時限量販售！同時，貝膚黛瑪將最新的產品與優惠資訊隨時更新於官方IG，立即追縱第一手資訊不漏接！

為了讓消費者體驗貝膚黛瑪原產地的法國風情， 貝膚黛瑪特地在台北信義區舉辦兩天快閃活動，邀請消費者和閨蜜手牽手一秒到巴黎，體驗最完整的潔膚液家族所有單品。活動預計有眾多KOL和閨蜜們一同來體驗、拍照打卡，同時也在社群媒體上號召粉絲與身旁閨蜜，在1/23早上11點至下午6點，一起前來體驗，親身感受潔膚液霸主「貝膚黛瑪小紅水」！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看貝膚黛瑪「#小紅水」把信義區秒變巴黎！

★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，可獲得貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液250ml*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/28

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。