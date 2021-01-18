唐吉軻德DON DON DONKI 琳瑯滿目的零食區。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI 琳瑯滿目的零食區。（吳娮翎攝）
日本麝香葡萄讓許多消費者趨之若鶩。（吳娮翎攝）
日本麝香葡萄讓許多消費者趨之若鶩。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI設置寵物零食專區。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI設置寵物零食專區。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI除了單買產品，也有配置好的涮涮鍋餐盤。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI除了單買產品，也有配置好的涮涮鍋餐盤。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI 隨處可見品牌吉祥物Donpei和Donko蹤影，更推出了許多周邊商品。（吳娮翎攝）
唐吉軻德DON DON DONKI 隨處可見品牌吉祥物Donpei和Donko蹤影，更推出了許多周邊商品。（吳娮翎攝）

日本知名零售連鎖店唐吉軻德正式來台，在西門町開設首家「DON DON DONKI」，19日早上10點開幕，採24小時營業，甫開幕期間，嚐鮮人流多，建議避開尖峰時段，預估排隊至少要等上1到2個小時。

記者帶逛，「DON DON DONKI」超市區可以說是全館亮點，有各種日本直送的鮮果，日本味十足，還有燒烤、火鍋區，特色產品分門別類，就連寵物都有專屬零食區，更別說零食專區，琳瑯滿目根本買不完， 西門店樓層配置1樓為日本美食區、特價商品，2樓為熟食區、生鮮、飲料，3樓販售食品、零食、美妝、玩具、雜貨等，開幕後勢必成為偽出國景點。

業者也做好萬全準備，包括從西門町捷運站6號出口出來後，沿路都有派報工讀生，不知道往哪走問就對了，另外也要提醒，人潮眾多，出發前先鎖定要採購的重點，直奔採購區，若穿著過於保暖，不利逛街，建議洋蔥式穿搭，才能買好買滿，不暈頭轉向。

《電子零件》聯德控股出貨看增 今年營收、獲利齊拚新高
日本名店引入零售服務業新模式 驚安殿堂 唐吉軻德正式登台
#DON #DONKI #開幕 #零食 #唐吉軻德