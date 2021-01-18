唐吉軻德DON DON DONKI 琳瑯滿目的零食區。（吳娮翎攝）

日本麝香葡萄讓許多消費者趨之若鶩。（吳娮翎攝）

唐吉軻德DON DON DONKI設置寵物零食專區。（吳娮翎攝）

唐吉軻德DON DON DONKI除了單買產品，也有配置好的涮涮鍋餐盤。（吳娮翎攝）

唐吉軻德DON DON DONKI 隨處可見品牌吉祥物Donpei和Donko蹤影，更推出了許多周邊商品。（吳娮翎攝）

日本知名零售連鎖店唐吉軻德正式來台，在西門町開設首家「DON DON DONKI」，19日早上10點開幕，採24小時營業，甫開幕期間，嚐鮮人流多，建議避開尖峰時段，預估排隊至少要等上1到2個小時。

記者帶逛，「DON DON DONKI」超市區可以說是全館亮點，有各種日本直送的鮮果，日本味十足，還有燒烤、火鍋區，特色產品分門別類，就連寵物都有專屬零食區，更別說零食專區，琳瑯滿目根本買不完， 西門店樓層配置1樓為日本美食區、特價商品，2樓為熟食區、生鮮、飲料，3樓販售食品、零食、美妝、玩具、雜貨等，開幕後勢必成為偽出國景點。

業者也做好萬全準備，包括從西門町捷運站6號出口出來後，沿路都有派報工讀生，不知道往哪走問就對了，另外也要提醒，人潮眾多，出發前先鎖定要採購的重點，直奔採購區，若穿著過於保暖，不利逛街，建議洋蔥式穿搭，才能買好買滿，不暈頭轉向。