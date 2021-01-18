台灣女星賴薇如從節目《我猜我猜我猜猜猜》蜜桃女孩出道，後續加入女團「七朵花」發展，近年則積極在各大綜藝節目上曝光。外型甜美清新的賴薇如靠著傻大姐形象圈粉無數，身型嬌小的她其實身高只有152cm，加上保養得宜的臉蛋，絲毫看不出已經36歲。

賴薇如時不時就會在IG上發文與粉絲們互動，她近日展現孝心帶著媽媽去汗蒸幕放鬆身心，更不忘發出母女倆的辣照吸引眾人目光，只見照片中，她上半身沒穿，俏皮趴在木桶上拍照留念，讓白皙光滑的上半身一覽無遺，畫面養眼誘人。

賴薇如她發文寫下：「好天氣和母后的午後時光。」她表示，一直以來都習慣跟媽媽一起上山泡溫泉保養身體，但考慮到寒流來襲，不僅一直下雨，加上天冷溫差大，擔心會有危險，所以改帶媽媽去汗蒸幕更去按摩，貼心地以行動展現孝心。

賴薇如與媽媽情同姊妹，讓眾人看了紛紛大讚：「根本是姐姐，哪裡像母后，超青春的」、「哇公主和公主媽媽真很漂亮耶」、「媽媽也好漂亮啊」、「好酷喔！媽咪好可愛」，更有粉絲開玩笑表示「請求站起來」、「你好久沒有給過福利」。

除了透過社群平台分享日常生活，賴薇如對時尚很有一套想法，私下的穿搭風格百變，從甜美到性感都能完美駕馭，強大衣品備受廣大女粉絲們肯定。